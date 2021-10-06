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Общество6 октября 2021 19:41

В Екатеринбурге жители встревожились за мужчину без страховки на подоконнике

Мужчина едва наступал на строительные леса
Маргарита РАЗУМОВА
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Фото: Юлия Зернова

Фото: Юлия Зернова

Очень отважного сотрудника увидела сотрудница офиса по улице Розы Люксембург. Мужчина буквально балансировал между строительными лесами и окном.

Сегодня днем, в доме на улице Розы Люксембург, 17 около 15:00 житель мыл балкон снаружи. Затем, он перелез на подоконник и стал проверять кондиционер, находящийся рядом с лоджией. Экстремальная уборка проходила на втором этаже здания.

- Я когда такое вижу, то понимаю, почему мужчины живут меньше. Он открыл крышку кондиционера, стал что-то делать внутри. Потом закрыл ее. Перелез обратно на строительные леса, - рассказала Юлия Зернова.

На фото видно, что мужчина заранее подготовился к уборке на высоте. На строительных лесах сверху стоит ведро. Однако, мужчина верхолаз делает уборку один, без помощи коллег.