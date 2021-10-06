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Общество6 октября 2021 19:34

Под Первоуральском продают горнолыжный курорт «Гора Теплая»

Собственник планирует получить за него 22.5 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В комплекс входят четыре трассы, лучшая профессиональная тюбинговая трасса

В комплекс входят четыре трассы, лучшая профессиональная тюбинговая трасса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярный горнолыжный курорт под Первоуральском «Гора Теплая» продают в Свердловской области. Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте объявлений N1. Собственник планирует получить за него 22.5 миллиона рублей. Отметим, что комплекс является полностью действующим.

- В комплекс входят четыре трассы, лучшая профессиональная тюбинговая трасса в Свердловской области: популярна у семей с детьми, два кафе и два зала для банкетов, - говорится в объявлении.

Кроме того, в эту стоимость входит паркинг на сотни мест, проведенный интернет, две канатные дороги, буксировочный подъемник, насосная станция и снежная пушка. Владелец бизнеса заявляет, что за 4,3 месяца прошлого сезона удалось получить 13.4 миллиона рублей выручки, а вот чистая прибыль составила 8.5 миллиона рублей.