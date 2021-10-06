В Нижнем Тагиле мост на Красноармейской улице сдадут раньше срока

Реконструкцию моста на Красноармейской начали 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мост для движения транспорта на улице Красноармейской планируют открыть раньше срока, известно, что путепровод будет доступен для движения уже в начале ноября. Исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев заявил, что работы идут с опережением графика. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Демонтажные работы уже произведены, пролеты подняты. Сейчас ведутся сборочные работы, готовятся работы по разделке деформационных швов. Если погода позволит, в начале следующей недели планируем начать асфальтирование, - отметил Андрей Лебедев.

Реконструкцию моста на Красноармейской начали 14 сентября. Ранее власти сообщали, что закроют движение на 2.5 месяца. Работы проводятся для того, чтобы конструкция смогла получить статус постоянного моста, ранее он был временным.