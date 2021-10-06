В Екатеринбурге до конца года во дворах появится семь новых спортивных площадок

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге до конца этого года во дворах появятся семь новых спортивных площадок. Накануне состоялось торжественное открытие универсальной площадки в Чкаловском районе и хоккейного корта с искусственным травяным покрытием в Ленинском районе. Новые объекты появляются благодаря проекту «Спорт в каждый двор», рассчитанный на четыре года.

- Площадки, расположенные в дворовых территориях, оказывают содействие в развитии этого направления. С каждым годом все больше появляется в уральской столице качественных спортивных плоскостных сооружений, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В ходе его реализации строятся спортивные площадки разного функционального назначения: хоккейные корты, футбольные поля, площадки для баскетбола и для занятия воркаутом. К 2024 году планируется увеличить количество занимающихся физкультурой и массовым спортом до 55 %.