В строительство инфраструктуры Новокольцовского района будут привлечены 1,9 млрд рублей

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Соответствующее соглашение заключили ДОМ.РФ, правительство Свердловской области и «Синара-Девелопмент» в ходе деловой программы форума 100+ Techno Build.

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и президент компании «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский. Церемония подписания прошла в присутствии полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в сфере внимания властей – реализация проектов комплексного развития территории, развитие арендного жилья, использование новых механизмов финансирования инфраструктурных проектов. Свердловская область стала одним из регионов, где будет запущен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Пилотным проектом для применения такого механизма станет район Новокольцовский в Екатеринбурге, это позволит району стать одним из центров активной жизни уральцев.

Задачу максимально масштабировать механизм инфраструктурных облигаций ставит перед собой ДОМ.РФ. Практически в каждом регионе страны есть крупные проекты, реализация которых невозможна без льготного финансирования инфраструктуры.

Инновационный подход поможет существенно ускорить развитие Новокольцовского, уверен президент компании «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский: «Компания первая в Свердловской области выступила с инициативой применения механизма облигаций для финансирования инфраструктуры. Уверен, что у этого механизма большие перспективы применения в комплексном развитии территорий», - подчеркнул Александр Пумпянский.