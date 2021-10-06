На Форуме100+ наградили победителя конкурса городского арт-объекта

Фото предоставлено «Атлас Девелопмент»

Строительная компания «Атлас девелопмент» и застройщик ЖК «Парк столиц» при содействии Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга завершили конкурс для дизайнеров и архитекторов на создание арт-объекта, расположенного на пересечении улиц Московской-Щорса, на площади перед ЖК «Парк столиц».Конкурс проводится для определения оптимальных структурно-функциональных, визуально-эстетических и ценностно-смысловых характеристик арт-объекта в целях создания уникальной пространственной композиции, являющейся доминантой площади у жилого комплекса «Парк Столиц».

6 октября на стенде администрации Екатеринбурга на FORUM100+ былпрезентован проект нового арт-объекта. Ранее жюри конкурса определило победителя. Лучшим был признан дизайн проект ИП Сабируллова А. В. Проект – световое сооружение в форме столбов имеет несколько функций.

Поскольку арт-объект входит в общую концепцию ЖК«Парк столиц», он сможет показывать информацию о городах, входящих в комплекс, рассказывая актуальные новости о них. Также арт- объект несет функции персонального освещения, световых эффектов и мультимедиа - музея.

Вдохновлен проект творчеством известного авангардиста Якова Чернихова – русский архитектораяркого представителя авангарда и конструктивизма, который широко представлен в архитектуре Екатеринбурге.

Как сказал генеральный директор ГК «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер, еще предстоит работа по определению технических решений и воплощению объекта в реальности. «Эти вопросы мы совместно с автором проекта будем прорабатывать для того, чтобы сделать объект качественным, красивым и, самое главное, долговечным», - заявил Владимир Городенкер.

Победитель конкурса на лучший арт-объект ЖК «Парка столиц» получил ценный приз – компьютер последний модели для архитекторов и возможность при реализации проекта быть официальным соавтором объекта городской среды.

Знаменательно, что награждение прошло на стенде администрации г. Екатеринбурга на Форуме 100+ в день визита на Форум Полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева и Губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева.