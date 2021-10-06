В Свердловской области повторился антирекорд по смертности от коронавируса

Всего же от нового вируса умерли уже 6 548 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область повторила антирекорд по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в регионе от COVID-19 скончались 46 человек. Всего же от нового вируса умерли уже 6 548 человек. По состоянию на 6 октября, за день коронавирус подтвердили у 531 человека, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи COVID-19 приходятся на Екатеринбург, Верхнюю Синячиху, Ревду, Верхнюю Пышму, Верхнюю Салду, Карпинск, Нижний Тагил, Первоуральск, Североуральск, Каменск-Уральский и другие населенные пункты Свердловской области.

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 812 уральцев. Из них 487 человека находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 393 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 6 031 жителя региона.