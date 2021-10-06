В Заречном мужчина едва не зарезал свою сожительницу из-за ревностности

В Белоярском районе мужчина, который трудится на животноводческой ферме, едва не убил свою сожительницу из-за ревности. Следователи установили, что в начале сентября 57-летний мужчина, работающий скотником, поссорился со своей 48-летней пассией, из-за чего она решила не ночевать дома. На следующий день разъяренный уралец, выпив крепкого алкоголя, задумал расправиться со своей подругой.

- Вооружившись ножом, он пришел на ферму и притаился, ожидая, когда сожительница, осуществлявшая дойку коров, подойдёт к нему поближе. В этот момент обвиняемый обхватил сожительницу рукой за шею и причинил ей несколько ударов имевшимся у него ножом, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Пострадавшая стала отбиваться от нападавшего, в этот момент подоспели коллеги женщины, они и сумели установить мужчину.

- Подсудимый, который в ближайшее время предстанет перед судом, и ранее был не в ладах с законом. За его плечами семь лет лишения свободы, которые он отбывал за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Освободился он в феврале 2021 года, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи собрали достаточно достаточно доказательство, чтобы передать уголовное дело на рассмотрение в суд.