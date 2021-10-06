«Парк бабочек» в Екатеринбурге закроется в октябре

«Парк Бабочек» не приносит прибыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Парк бабочек» полностью закроется до конца октября. Об этом КП «Екатеринбург» сообщила директор контактного зоопарка Юлия Шулева.

- «Парк Бабочек» не приносит никакой прибыли и содержать животных дорогое удовольствие, - объяснила она закрытие зоопарка.

Шулева рассказала, что животным ищут новых хозяев. Сейчас для всех питомцев уже нашлись желающие их забрать.

Ранее, в конце августа 2021 года, в «Парке бабочек» королевская змея укусила пятилетнюю девочку. После этого Следственный комитет начал проверку. В самом зоопарке заявили, что у родителей ребенка не было претензий. Кроме того, девочка не получила травм и не была напугана. В скорее «Парк бабочек» заявил о своем закрытии.

Владельцы говорили, что закроют зоопарк, как только пристроят всех животных, которых на данный момент около ста. Помимо самих бабочек в парке были есть курицы и цыплята, шиншиллы, кролики и другие грызуны, а также экзотические животные, такие как змеи, страусы и игуаны.