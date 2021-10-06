Состояние уральского журналиста Иннокентия Шеремета, госпитализированного с COVID-19, ухудшилось

Иннокентий Шеремет рассказал, что почувствовал себя плохо в конце сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние известного уральского журналиста Иннокентия Шеремета, которого недавно госпитализировали с коронавирусом, ухудшилось. Телеведущего госпитализировали с 30-процентным поражением легких, однако за неделю оно выросло до 75 процентов. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию, которая затем перешла в бактериальную.

- Врачи продолжают обнадеживать: теперь будем лечить новыми антибиотиками. Замечу, что лечат меня хорошо, все по-честному. Сейчас очень сильная слабость: температура от силы 35.4. Примерно такие новости, - рассказал «КП-Екатеринбург» сам Иннокентий Шеремет.

Напомним, журналист ведет программу «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. Все запланированные эфиры не состоялись. Иннокентий Шеремет рассказал, что почувствовал себя плохо в конце сентября, а через несколько дней его госпитализировали с подтвержденным COVID-19 и поражением легких.