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Общество6 октября 2021 16:03

Состояние уральского журналиста Иннокентия Шеремета, госпитализированного с COVID-19, ухудшилось

Телеведущий заявил, что его легкие поражены на 75%
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Иннокентий Шеремет рассказал, что почувствовал себя плохо в конце сентября

Иннокентий Шеремет рассказал, что почувствовал себя плохо в конце сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние известного уральского журналиста Иннокентия Шеремета, которого недавно госпитализировали с коронавирусом, ухудшилось. Телеведущего госпитализировали с 30-процентным поражением легких, однако за неделю оно выросло до 75 процентов. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию, которая затем перешла в бактериальную.

- Врачи продолжают обнадеживать: теперь будем лечить новыми антибиотиками. Замечу, что лечат меня хорошо, все по-честному. Сейчас очень сильная слабость: температура от силы 35.4. Примерно такие новости, - рассказал «КП-Екатеринбург» сам Иннокентий Шеремет.

Напомним, журналист ведет программу «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. Все запланированные эфиры не состоялись. Иннокентий Шеремет рассказал, что почувствовал себя плохо в конце сентября, а через несколько дней его госпитализировали с подтвержденным COVID-19 и поражением легких.