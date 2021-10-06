В Екатеринбурге «ГАЗель» въехала в легковушку, и та перевернулась

На кадрах, которые снял прохожий, видно, как человек выбирается из опрокинувшегося автомобиля. Фото: скриншот видео ekb_chp

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кирова и Токарей перевернулась легковушка. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- У «ГАЗели» отказали тормоза, она въехала в Skoda, Skoda - в ограждение, - рассказали там.

От удара легковушка перевернулась на бок. На кадрах, которые снял прохожий, видно, как человек выбирается из опрокинувшегося автомобиля. В ГИБДД сообщили, что пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге на пересечении улиц Репина и Посадской произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. При этом машина Suzuki от удара перевернулась, а Toyota врезалась в столб. Также участником ДТП стал водитель на Mitsubishi.

Очевидцы рассказали, что 49-летний водитель Suzuki Vitara со своими двумя дочерьми 14 и 19 лет ехал с улицы Репина в сторону Крауля. В какой-то момент он столкнулся с микроавтобусом. Водители начали ругаться. В итоге владелец иномарки вспылил, сел в машину и поехал на красный сигнал светофора. В этот момент в него влетела Toyota Rav4.