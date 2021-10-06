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Происшествия6 октября 2021 15:29

В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три машины

Причиной ДТП могла стать собака
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В аварии нет пострадавших. Фото: скриншот видео сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В аварии нет пострадавших. Фото: скриншот видео сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Объездной дороге после перекрестка с улицей Амундсена произошло ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Уралец, который снял последствия аварии на видео, говорит, что причиной могла стать собака. По его словам, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса одной из машин. Собака якобы погибла.

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» сообщили, что пострадавших в этой аварии нет.

Ранее в Екатеринбурге31-летний мужчина выпрыгнул на ходу из салона машины Honda, которая двигалась по дублеру Сибирского тракта. За рулем иномарки была 34-летняя женщина. Она пыталась вырулить вправо, но ее пассажира затянуло под колеса. Перед трагедией пара разговаривала, мужчина сильно нервничал.

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На Объездной дороге столкнулись три машины
На Объездной дороге столкнулись три машины
Видео: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»