Фото: пресс-служба Гидрометцентра России

Начало зимы в Екатеринбурге и Свердловской области будет аномально холодным. Специалисты Гидрометцентра России составили карту прогнозов отклонений средней месячной температуры воздуха от нормы. Согласно этим данным, в декабре в регионе средняя температура будет ниже нормы примерно на 15-20 процентов. При этом известно, что примерная температура воздуха в декабре в уральской столице составляет −12°C.

- Средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, - отметили в пресс-службе Гидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что остаток месяца на Урале составит температуру, близкую к норме или выше нормы – в среднем 4 градуса. В середине месяца зимнего режима погоды, устойчивой низкой температуры и избытка осадков не ожидается.