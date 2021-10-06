Синоптики предупредили о резком похолодании в Свердловской области: в выходные пойдет дождь со мокрым снегом

Непогода придет в Екатеринбург в выходные Фото: Алексей ФОКИН

Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области, рассказывает, что в ближайшие дни в Екатеринбурге еще сохранится теплая погода для этого времени. Дневная температура ожидается 8-13 градусов, ночью – близкая к 0 градусам. С 6 по 9 осадков в виде дождя не ожидается.

По данным Гидрометцентра, 7 октября днем максимальная температура составит 10 градусов, ночью – 1 градус; 8 октября днем ожидается 11 градусов, ночью – 2 градуса; 9 октября днем температура понизится до 9 градусов, ночью – 2 градуса.

– В воскресенье пройдет атмосферный фронт с небольшими осадками: дождь, мокрый снег, который продолжится в первые дни следующей недели,- дополняет эксперт, - днем ожидается от 1 до 6 градусов, ночью – от 0 до -5,6 градусов.

Однако похолодание не будет продолжительным. Остаток месяца на Урале составит температуру, близкую к норме или выше нормы – в среднем 4 градуса. В середине месяца зимнего режима погоды, устойчивой низкой температуры и избытка осадков не ожидается.