Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки екатеринбуржцев старшего поколения

Фото: пресс-служба «Билайн»

В Декаду пожилых людей эксперты сервиса Билайн.Аналитика рассказали, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у жителей Екатеринбурга старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства они предпочитают – с кнопками или без.

Так, средняя продолжительность звонка у екатеринбуржцев 65+ за последний год выросла на 26%, а количество совершаемых звонков возросло на 19%. При этом мобильный интернет трафик увеличился в среднем на 36%.

Также Билайн.Аналитика выяснил, что большая часть пожилых клиентов Билайн по стране предпочитают телефоны с тач скрин. Однако у мужчин на первом месте по популярности, по-прежнему, остаются кнопочные девайсы, в то время как женщины преимущественно пользуются смартфонами.

Интересно также, что Екатеринбург стал одним из немногих городов России, в котором большинство жителей старшего поколения выбирают телефоны с кнопками: пенсионеры здесь чаще всего приобретают модель Itel it2163R.

А топ-10 самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ в Екатеринбурге выглядит так:

1. Itel it2163R

2. Honor 7A

3. Samsung Galaxy A10

4. Samsung Galaxy J1

5. Xiaomi Redmi 7A

6. Nokia 1280

7. Samsung Galaxy A12

8. Samsung Galaxy J2 Core

9. Xiaomi Redmi 9A

10. Samsung GT-C3592