На Урале мужчина поссорился со знакомым и изуродовал ему лицо

Мужчину приговорили к пяти годам в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Усть-Ницинского в Слободо-Туринском районе, который поссорился со своим знакомым и ударил его топором в лицо. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Агрессивному поведению осужденного предшествовало употребление им спиртных напитков, - говорится в сообщении.

Его знакомый также был пьян. Осужденный в июне 2020 года был в гостях у своего приятеля. Между знакомыми возник конфликт. Осужденный взял топор и ударил своего оппонента в лицо. Теперь лицо пострадавшего обезображено.

Местного жителя села Усть-Ницинского признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Его приговорили к пяти годам в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.