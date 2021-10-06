В ковидных госпиталях Свердловской области занято около 95% коек

В больницах региона свободно только 5% коек для заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В госпиталях, куда госпитализируют заболевших коронавирусом пациентов, занято около 95% коек. Соответственно свободно в больницах для новых заболевших всего 5%. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева это связано с тем, что в регионе растет количество заболевших коронавирусом, в том числе с тяжелым течением болезни, когда необходима госпитализация.

- Это связано с быстрым распространением коронавируса, и со снижением числа желающих привиться против вируса, - рассказал Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами.

Полпред привел также цифры по количеству привитых. В Свердловской области этот показатель равен 56%. Все цифры приведены от планового количества вакцинации. По словам Владимира Якушева, проблем с нехваткой вакцины на Урале сейчас нет.