В Екатеринбурге на дистант из-за коронавируса отправили 136 классов

Дети из 136 классов разных школ из-за коронавируса вынуждены получать знания из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается третья волна пандемии коронавируса. Все новые случаи инфекции регистрируют, в том числе среди детей школьного и дошкольного возраста. После того, как становиться известно, что у ребенка подтвердился коронавирус, коллектив, в котором он обучался, отправляют на дистанционное обучение.

Так, на сегодня, 6 октября, по данным департамента образования, на дистант из-за случаев новой коронавирусной инфекции переведено 136 классов и 56 групп в детских садах.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования.

Также там сообщили, что еще 5 классов в школах и 41 группа в дошкольных учреждениях отправлены на домашнее обучение из-за вспышки ОРВИ.

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