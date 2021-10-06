Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 1,6 миллионов рублей

На злоумышленников завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился 1,6 миллионов рублей, поговорив по телефону с неизвестным, представившимся сотрудником банка. 32-летний мужчина доверился звонившему из-за того, что он обращался к нему по имени отчеству, а также назвал иные персональные данные, включая дату рождения.

- Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником кредитной организации, клиентом которой он является. Лжеспециалист заявил, что на имя собеседника подана заявка на кредит, и чтобы аннулировать данную заявку, в целях безопасности клиенту самому необходимо оформить «зеркальный» кредит, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Доверчивый мужчина получил в банке в кредит нужную сумму и перевел ее на «безопасные» счета. Когда звонки прекратились, он понял, что попался на удочку мошенников.

- Ранее пострадавший слышал о подобных видах телефонного мошенничества, но в данном случае на него было оказано психологическое воздействие, и он не мог объективно воспринимать происходящее, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Сейчас на злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полиция просит горожан не переводить деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка.