Для строительства Новокольцовского района выпустят инфраструктурные облигации на 1,9 млрд рублей

Куйвашев отметил, что Новокольцовский район станет одним из центров для жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для финансирования строительства Новокольцовского района выпустят инфраструктурные облигации госкомпании «Дом.РФ» на 1,9 миллиарда рублей. Такое соглашение на форуме 100+ TechnoBuild подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов и президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский.

- Денежные средства в размере 1,9 миллиарда рублей пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, - сообщает департамент информационной политики региона.

Подписание прошло в присутствии полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект должны завершить к 2030 году. Подписание прошло в присутствии полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Куйвашев отметил, что Новокольцовский район станет одним из центров для жителей региона. Филиппов заявил, что благодаря соглашению в ближайшее время уже можно будет начать строительство района.

Благодаря соглашению в ближайшее время уже можно будет начать строительство района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфраструктурные облигации выпускаются под какой-то определенный проект. Компания, которая занимается строительством объекта, после завершения работ эксплуатирует его и получает деньги. Именно этими средствами она и расплачивается с владельцем облигаций. Местная власть в соглашении участвует как гарант платежей по облигациям.

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