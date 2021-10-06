Для строительства Новокольцовского района выпустят инфраструктурные облигации на 1,9 млрд рублей

Куйвашев отметил, что Новокольцовский район станет одним из центров для жителей региона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге для финансирования строительства Новокольцовского района выпустят инфраструктурные облигации госкомпании «Дом.РФ» на 1,9 миллиарда рублей. Такое соглашение на форуме 100+ TechnoBuild подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов и президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский.
- Денежные средства в размере 1,9 миллиарда рублей пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, - сообщает департамент информационной политики региона.
Подписание прошло в присутствии полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Проект должны завершить к 2030 году. Подписание прошло в присутствии полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
Куйвашев отметил, что Новокольцовский район станет одним из центров для жителей региона. Филиппов заявил, что благодаря соглашению в ближайшее время уже можно будет начать строительство района.
Благодаря соглашению в ближайшее время уже можно будет начать строительство района
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Инфраструктурные облигации выпускаются под какой-то определенный проект. Компания, которая занимается строительством объекта, после завершения работ эксплуатирует его и получает деньги. Именно этими средствами она и расплачивается с владельцем облигаций. Местная власть в соглашении участвует как гарант платежей по облигациям.
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