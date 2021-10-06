В Сургуте врачи спасли девочку, у которой клиническая смерть длилась 7 минут

Медики провели комплекс сердечно-легочной реанимации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сургуте врачи скорой помощи смогли вывести из клинической смерти 13-летнюю девочку, которая была в этом состоянии семь минут. Об этом сообщает ugra-news.ru.
- Мать вызывала бригаду скорой медицинской помощи для дочери, которую обнаружила дома без сознания, - передает издание.
Случай произошел в августе. Сообщение поступило скорой помощи в один из дней в 04:00. На место выехали врач Руслана Бацазова, фельдшеры Эмма Гусенова и Эльвира Закирова.
Бригада приехала к девочке через семь минут. Все это время ребенок была в состоянии смерти. Медики провели комплекс сердечно-легочной реанимации. Через 10 минут сердечный ритм восстановился.
После этого девочку привезли в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. На сегодняшний день жизни ребенка ничего не угрожает. Югорчанка пришла в себя и продолжает находиться на лечении.
Этот случай является уникальным, так как дегенерация головного мозга может начаться при клинической смерти в течение трех минут. В этом случае это состояние длилось у девочки семь минут. Однако врачам удалось спасти ей жизнь и избежать серьезных последствий здоровья.
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