Развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга займется московская компания

Транспорт в Екатеринбурге собираются развивать, используя опыт Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга займется крупнейший инжиниринговый холдинг России «Мосинжпроект». Об этом сообщил директор компании Юрий Кравцов на Международном форуме «100+ TechnoBuild 2021». Соглашение о сотрудничестве с холдингом заключила администрация города.

- На наш взгляд, результатом нашей работы по развитию транспортной сети станут - создание новых точек притяжения, повышение эффективности и комфорта работы городского транспорта, а также мобильности горожан, - отметил Юрий Кравцов.

Представители холдинга уверены, что опыт компании по комплексному развитию территорий поможет решить задачу с увязкой всех элементов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга в единую сеть. Это, по мнению «Мосинжпроект» будет иметь большой потенциал для развития города.

Богатый опыт крупнейшего российского инжинирингового холдинга, в частности, будет использован с целью реализации идеи по созданию наземного метро в уральской столице. В пресс-службе мэрии рассказали, что основной маршрут будет курсировать вокруг города.