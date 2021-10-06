Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Однако спасти их жизни не удалось. Потерпевший мужчина скончался в тот же день, а его сестра умерла в больнице спустя несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Нижнего Тагила, который в феврале этого года убил сожительницу и ее брата. Поводом для расправы стало желание женщины уйти от кавалера.

Сначала он зарезал мужчину, а когда в комнату зашла сожительница - перерезал ей горло.

- Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Однако спасти их жизни не удалось. Потерпевший мужчина скончался в тот же день, а его сестра умерла в больнице спустя несколько дней, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В ГУ МВД региона отметили, что брат поддерживал желание женщины уйти от сожителя.

- Такая позиция женщины и её брата не устроила обвиняемого, он посчитал себя оскорблённым в лучших чувствах и поэтому в ночь на День святого Валентина решил расправиться с сожительницей и её родственником, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.