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Происшествия6 октября 2021 11:52

В Екатеринбурге будут судить тагильчанина, убившего двоих на День святого Валентина

Теперь ему грозит пожизненный срок
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Однако спасти их жизни не удалось. Потерпевший мужчина скончался в тот же день, а его сестра умерла в больнице спустя несколько дней.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Однако спасти их жизни не удалось. Потерпевший мужчина скончался в тот же день, а его сестра умерла в больнице спустя несколько дней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Нижнего Тагила, который в феврале этого года убил сожительницу и ее брата. Поводом для расправы стало желание женщины уйти от кавалера.

Сначала он зарезал мужчину, а когда в комнату зашла сожительница - перерезал ей горло.

- Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Однако спасти их жизни не удалось. Потерпевший мужчина скончался в тот же день, а его сестра умерла в больнице спустя несколько дней, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В ГУ МВД региона отметили, что брат поддерживал желание женщины уйти от сожителя.

- Такая позиция женщины и её брата не устроила обвиняемого, он посчитал себя оскорблённым в лучших чувствах и поэтому в ночь на День святого Валентина решил расправиться с сожительницей и её родственником, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.