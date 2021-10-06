В центре Екатеринбурга за три миллиона отреставрируют особняк XIX века

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В Екатеринбурге отреставрируют объект культурного наследия на 8 Марта, 20. На ремонт особняка XIX века, который принадлежал купеческой вдове Ольге Кирилловне Яринской, администрация города готова потратить 3,2 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

- Перед началом производства работ Подрядчик обязан получить в уполномоченном органе (Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области) разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и предоставить Заказчику его копию, - сообщается в документах.

В здании отремонтируют стены, починят крышу, восстановят фасад, отделку цоколя и отремонтируют окна и двери. Работы должны будут закончить до 29 декабря 2021 года.