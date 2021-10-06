В Югре проходит Неделя учителя

Эту неделю в Югре посвятили педагогам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Югре с 4 по 10 октября 2021 года проходят мероприятия в рамках Всероссийской недели учителя. В это время в округе подведут итоги конкурсов для учителей, проведут флешмобы с участием жителей ХМАО.

РДШ в рамках проектов «Классные встречи» и «Ангелы судьбы» школьники зададут педагогам все интересующие их вопросы, а в рамках проекта «Мечта учителя» участники расскажут о мечте своего наставника всей стране. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Также в Югре на этой неделе в интернете проходит флешмоб «Учительница первая моя», для участия в котором нужно опубликовать на своей странице в социальной сети фото с первым учителем и обозначить запись хештегом #ДеньУчителяЮгра.

В конце недели будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Директор года России». В регионе запущен конкурс «Педагог Югры», который проводится с октября по декабрь. Инициировано проведение конкурса «Педагог новатор».