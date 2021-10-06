В Екатеринбурге закладчика приговорили к 9 годам строго режима

Осужденный работал на интернет-магазин наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд приговорил Садриддина Умарова к девяти годам в колонии строгого режима за нелегальную работу закладчиком. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Умаров решил заработать денег и связался в интернете с неустановленным лицом, которое предоставляло нелегальную работу. Осужденный заявил, что хочет работать наркокурьером.

- Получив согласие, он вступил с последним в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, - говорится в сообщении прокуратуры.

Умаров получал от интернет-магазина наркотиков крупные партии веществ. Их ему передавали бесконтактным способом. Осужденный забирал наркотики в тайниках, фасовал и делал закладки. Информацию об их местонахождении он передавал неустановленному лицу через мобильное приложение. Неизвестный уже сообщал координаты закладок наркопотребителям, которые их оплачивали.

Следствие установило, что 8 февраля 2021 года Умаров забрал в тайнике крупную партию запрещенных веществ массой не меньше 754 грамм. Он привез сверток к себе домой и расфасовал 365 закладок.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили Умарова 12 февраля 2021 года около въезда в садовое товарищество «Визовец-7» в Верх-Исетском районе. Правоохранители заметили, что он был под веществами. При личном досмотре в его куртке нашли 365 свертков с наркотиками общей массой 161 грамм. Остальную часть веществ обнаружили по месту жительства осужденного.

Суд признал Умарова виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Приговор еще не вступил в силу.

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