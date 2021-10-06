Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 3,9% с начала года

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Погрузка на Свердловской железной дороге в январе-сентябре 2021 года составила 110,6 млн тонн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 29,4 млн тонн (+0,7% к январю-сентябрю 2020 года);

- строительных грузов – 18,7 млн тонн (-1%);

- черных металлов – 7,9 млн тонн (+10,5%);

- лома черных металлов – 1,8 млн тонн (+8,5%);

- руды железной и марганцевой – 9,3 млн тонн (-1,2%);

- химических и минеральных удобрений – 13 млн тонн (+9,4%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 8,6 млн тонн (+16,3%);

- цемента –2,9 млн тонн (+32%);

- лесных грузов – 1,9 млн тонн (+5%);

- руды цветной и серного сырья – 4,3 млн тонн (-6,5%);

- химикатов и соды – 2,6 млн тонн (+5,9%);

- кокса – 2 млн тонн (+9,2%).

Грузооборот с начала 2021 года вырос на 3,1% и составил 162 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,7%, до 206,6 млрд тонно-км.

Погрузка в сентябре 2021 года составила 12,2 млн тонн (+0,4% к сентябрю прошлого года). Грузооборот за сентябрь составил 17,3 млрд тарифных тонно-км (+0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 22,1 млрд тонно-км (+0,4%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в сентябре 2021 года составила 106,4 млн тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 217,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,9% и составил 273,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2021 года составила 956,2 млн тонн, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 1959,1 млрд тарифных тонно-км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2465,6 млрд тонно-км (+3,7%).