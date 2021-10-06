Мэрия Сургута намерена обновить Центральный рынок

Рынок полностью обновят. Фото: сервис 2GIS

Администрация Сургута планирует обновить Центральный рынок город, сейчас в мэрии собирают предложения от инвесторов.

После реконструкции контроль за торговым объектом останется у руководства Сургута, но у инвестора будут преференции – долгосрочная аренда. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

По словам заместителя главы Сургута Артема Кириленко, инвестору позволят самому определить наиболее привлекательную модель при сохранении базовых параметров рынка.

- В дальнейшем экспертная комиссия из всех предложений выберет наиболее оптимальное для наших жителей, - говорит Артем Кириленко.

Продавцы, которые сейчас ведут торговлю на рынке, во время реконструкции получат места в торговых центрах Сургута.