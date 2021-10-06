Названы самые высокооплачиваемые профессии в Екатеринбурге

На втором месте в топе высокооплачиваемых профессий находится ведущий разработчик 1С
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самую высокую зарплату в Екатеринбурге готовы платить менеджеру по развитию бизнеса с опытом работы от трех лет. Ему обещают доход от 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.
- Работа предусматривает частые разъезды и командировки, - говорится в сообщении.
На втором месте в топе высокооплачиваемых профессий находится ведущий разработчик 1С. Кандидату с опытом работы от трех лет готовы платить 180 тысяч рублей. Вакансия предполагает пятидневную рабочую неделю. При этом сотрудник может выбрать место работы в одном из филиалов компании.
Тройку замыкает вакансия менеджера по продажам в крупной компании. Работодатель обещает зарплату от 100 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет выполнять свои обязанности удаленно и отправляться в командировки один-два раза в месяц. Для работников компании предусмотрено медицинское страхование.
На четвертой строчке рейтинга расположилась вакансия аналитика данных с опытом работы от трех лет. Такому сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей. Работник может трудиться в офисе или удаленно. Ему обещают доставку служебным транспортом, спортзал на территории компании. Кроме того, работодатель готов помочь в переезде и предоставить жилье иногороднему кандидату.
На пятом месте топа высокооплачиваемых профессий - специалист материально-технического снабжения. Компания предлагает зарплату от 100 тысяч рублей и работу в офисе в центре города.
Сервис SuperJob проанализировал в своем исследовании 130 тысяч вакансий в крупнейших городах России. Аналитики отобрали самые высокооплачиваемые предложения октября.
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