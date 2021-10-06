В Екатеринбурге в заброшенном доме нашли тело мужчины

Об обнаруженном в заброшенном доме теле мужчины сообщили в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в заброшенном доме на пересечении улиц Крауля и Танкистов нашли тело мужчины. Сейчас следователи проводят доследственную проверку. По их словам, признаков криминальной смерти на теле не обнаружено.

- Точная причина и давность наступления смерти устанавливаются в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции рассказали, что сообщение об обнаруженном трупе поступило еще 2 октября. Чтобы установить личность умершего специалисты проводили дактилоскопию. После этого стало известно, что в заброшенном доме скончался 45-летний ранее неоднократно судимый житель Кировограда.