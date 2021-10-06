Олег Чемезов назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области

Фото: instagram.com/o_chemezov

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области. Он вступит в должность в среду, 6 октября.

- Он будет исполнять обязанности до принятия решения о кандидатуре вице-губернатора и проведения всех необходимых процедур, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь главы региона Евгения Куйвашева Анна Шкерина.

Она также отметила, что Сергей Бидонько, ранее занимавший этот пост, переходит на выборную должность.

Добавим, до этого Олег Чемезов в 2019 году был назначен заместителем губернатора Свердловской области. На посту замглавы региона он курировал работу областного министерства экономики и территориального развития, департамента госзакупок, департамента по труду и занятости, региональной энергетической комиссии.