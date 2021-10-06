На участке трассы Екатеринбург-Тюмень перекроют движение

Движение по перекрытому участку трассы откроют ночью 10 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке трассы Екатеринбург-Тюмень, утром 6 октября, на несколько дней будет перекрыто движение для автомобилистов. Проезд ограничат из-за ремонта моста через реку Камышловка на 144 километре.

- Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута, - обратились к водителям в ФКУ «Уралуправтодор».

Движение перекроют после девяти часов утра 6 октября и откроют почти в 12 часов ночи 10 октября. Объехать перекрытый участок трассы можно через Камышлов.

Напомним, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»:8-800-200-63-06.