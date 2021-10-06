В Асбесте ночью из дома, где загорелась квартира, спасли семь человек

На место пожара выезжали девять человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Асбесте Свердловской области ночью, 6 октября, вспыхнула квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Московская. Пожарные, прибывшие на место, спасли из задымленного здания семь человек. На улицу их выводили в спасательных масках.

- В 03:00 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали девять человек личного состава МЧС на трех единицах техники. За семь минут пожарным удалось локализовать огонь. Еще через минуты открытое горение было ликвидировано. В 03:29 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Данных о пострадавших нет.