В Екатеринбурге на модель напал неизвестный мужчина

Место, где на Екатерину напал мужчина Фото: instagram.com/kate_tonkonogova

В Екатеринбурге на Екатерину Тонконогову - участницу «Мисс Екатеринбург-2018» напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел днем, 5 октября возле здания на Челюскинцев,5.

- Шла прогулочным шагом в сторону Крылова. Мужчина подбежал сзади, закрыл мне рукой глаза, второй рукой крепко прижал к себе, натянул на глаза шапку, закрыл рукой рот и потащил назад. У меня получилось вырваться и я начала кричать и отбиваться. В этот момент он резко меня отпустил, я упала на колени, - рассказала модель на своей странице в Instagram.

После этого мужчина отбежал от Екатерины, а затем неспешно пошел в сторону Макаровского моста. Девушка сильно испугалась, позвонила близким и побежала к подруге, которая работает неподалеку. Позже Екатерина обратилась в полицию.

- В полиции сказали, что в идеале им необходимо сразу звонить с места происшествия в таких ситуациях, - поделилась Екатерина с подписчиками. -Лица я его не видела. Вещи не были украдены. Что это было - до сих пор не понятно. Одно известно, что уже несколько таких случаев зафиксировано за месяц.

Модель рассказала, что напавший мужчина был ростом 175 см, крепкого телосложения, в черной шапке, толстой куртке темно-синего/черного цвета и такие же штаны. На лице у него была медицинская маска.

Мы запросили комментарий в УМВД Екатеринбурга.

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