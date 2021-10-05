В Екатеринбурге пятилетний ребенок получил травмы в массовой аварии на Объездной дороге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении трех иномарок на Объездной дороге пострадал пятилетний ребенок. Предварительно известно, что водитель Mazda 6 при перестроении врезался в «Лада-211440» и Renault Logan, которые ехали в попутном направлении. От удара французскую иномарку отбросило на дорожное ограждение.

- Пострадал маленький пассажир машины. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГКБ № 9, где ему был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга, ушиб левого локтевого сустава», - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем Mazda находился 27-летний молодой человек, его стаж вождения составляет девять лет, за это время его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторам он объяснил, что не справился с управлением при перестроении, из-за чего и допустил столкновение.