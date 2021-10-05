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Общество5 октября 2021 19:45

В Екатеринбурге городские власти потратят на ледовый городок 24 миллиона рублей

Торжественное открытие запланировано на 29 декабря
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В этом году темой снежных построек станет «Новогоднее царство, Тридевятое государство»

В этом году темой снежных построек станет «Новогоднее царство, Тридевятое государство»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге городские власти планируют потратить на строительство ледового городка на площади 1905 года 24.3 миллиона рублей. В этом году темой снежных построек станет «Новогоднее царство, Тридевятое государство». Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

В техническом задании сказано, что высота елки вместе со звездой должна составлять не менее 50 метров, по традиции ее украсят иллюминацией. А в самом городке появятся герои русских народных сказок: Колобок, курочка Ряба, Жар-птица и другие.

- Будут установлены девять горок, ледяной замок «Остров Буян» высотой в 12 метров, ледяные башни, скульптуры лошадей, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, - говорится на портале.

Планируется, что торжественное открытие с развлекательной программой и фейерверком состоится 29 декабря.