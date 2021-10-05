В Екатеринбурге на Пионерке трамвай насмерть сбил женщину

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге в Пионерском районе произошла очередная авария с участием трамвая. На этот раз под колеса общественного транспорта попала пожилая женщина. ДТП произошло на пересечении улиц Уральская и Учителей. Пешеход скончался на месте. Об этом пишут подписчики паблика Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Обстоятельства пока неизвестны. По предварительным данным, погибшая - женщина старше 40 лет. Трамваи в сторону улицы Советская стоят. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, - сообщают очевидцы.

Напомним, ранее под колесами трамвая погибла школьница. Девочка не удержалась, зацепившись между вагонами, и упала на пути. Трагедия произошла 4 октября около девяти вечера напротив дома на 8 Марта, 202/3. Девочка на вид 12-14 лет, личность которой пока не установлена, скончалась от полученных травм до приезда медиков.