В Екатеринбурге экипаж ГИБДД поймал закладчика наркотиков

Специалисты нашли в его карманах пакетики с неизвестным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД во время патрулирования Верх-Исетского района поймал мужчину, сбывавшего наркотики. Полицейские заметили подозрительного молодого человека возле остановки, при виде силовиков он развернулся и пошел в другую сторону. Автоинспекторы решили проследить за ним. На улице Металлургов он встретил еще одного мужчину.

- Автоинспекторы подъехали к ним и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. В ходе беседы один из мужчин стал заметно нервничать и попытался сбежать, но был задержан. Также полицейские установили его личность. Им оказался местный житель 36 лет, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

По адресу отправили оперативную группу. Специалисты нашли в его карманах пакетики с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это метадон весом около пяти граммов. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.