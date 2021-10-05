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Общество5 октября 2021 17:56

В Лесном сотрудники ГИБДД поймали нарушителей и уложили их на асфальт

На месте работают кинологи с собаками
Маргарита РАЗУМОВА
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Сотрудники ГИБДД уложили задержанных прямо на асфальт, их руки заковали в наручники

Сотрудники ГИБДД уложили задержанных прямо на асфальт, их руки заковали в наручники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 5 октября в закрытом городе Лесном сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем Hyundai Accent. После того, как машину остановили, водитель и пассажиры были задержаны. Свидетелями стали этой картины стали несколько очевидцев, которые смогли записать происходящее на камеры мобильного телефона. Сотрудники ГИБДД уложили задержанных прямо на асфальт, их руки заковали в наручники. Видео об этом инциденте опубликовало интернет – сообщество «Екатеринбург – Серов онлайн».

- Это подозреваемые. Они задержаны. Сейчас по данному факту проводится разбирательство, - коротко пояснили в пресс-службе областного ГИБДД. На резонный вопрос, в чем подозревают мужчин в пресс-службе ответить не смогли.

Судя по видео, на месте работает и кинологическая служба.

В Лесном сотрудники ГИБДД уложили нарушителей на асфальт
Видео: vk.com/ekb.serov