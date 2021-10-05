В массовой аварии на подъезде к Первоуральску пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На подъезде к Первоуральску произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В столкновении двух легковушек и грузовой «ГАЗели» пострадали два человека. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Toyota RAV4 по неизвестной причине вылетел на полосу встречного движения.

- ДТП произошло на втором километре подъезда к Первоуральску. Водители иномарок получили травмы, они госпитализированы, больше всего пострадал мужчина за рулем Toyota. Водителя и пассажира ГАЗели осмотрел врач скорой помощи, - рассказали "КП-Екатеринбург" в УГИБДД по Свердловской области

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит выяснить, что стало причиной аварии и все обстоятельства происшествия. Движение по дороге было затруднено, автоинспекторам пришлось регулировать потоки транспорта.