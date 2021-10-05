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Общество5 октября 2021 17:28

В Екатеринбурге руководителя авиационного предприятия заподозрили в коммерческом подкупе

В 2018-2019 годах он получал деньги за реализацию металлолома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Его клиентами были юридические лица, заключившие с предприятием договор купли-продажи

Его клиентами были юридические лица, заключившие с предприятием договор купли-продажи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортные полицейские вычислили руководителя подразделения авиационного предприятия, которого подозревают в коммерческом подкупе в значительном размере. Силовики вышли на его след и выяснили, что в 2018 и 2019 году он несколько раз получал на свои счета деньги за беспрепятственную реализацию металлолома.

При этом его клиентами были юридические лица, заключившие с предприятием договор купли-продажи.

- По выявленным фактам Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении возбужден ряд уголовных дел по статье «Коммерческий подкуп в значительном размере», - отметили в транспортной полиции по УрФО.

Сейчас следователи проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства и факты совершенного преступления.