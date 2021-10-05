В Екатеринбурге роддом ГКБ № 40 перепрофилируют под госпиталь для больных COVID-19

Корпус роддома полностью готов к приему больных. Для них развернуто 90 коек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появятся дополнительные койки для горожан, зараженных коронавирусом. Врачи роддома ГКБ № 40 будут принимать женщин больных COVID-19. Известно, что госпитализация проводится на любом сроке беременности. Планируется, что в ближайшее время и отделение хирургии будет перепрофилировано под таких пациентов.

- Корпус роддома полностью готов к приему больных. Для них развернуто 90 коек. Госпитализироваться можно при наличии направления от участкового врача поликлиники по месту жительства или по рекомендации врача скорой помощи, - отметили в пресс-службе ГКБ № 40.

Медики заявляют, что единственное условие для госпитализации – это подтвержденный ПЦР-тест на COVID-19. Если же его не будет, то беременных будут направлять на лечение в ГКБ № 14 в уральской столице.