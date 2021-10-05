Кампус УрФУ стал предметом экспертного обсуждения на форуме 100+ Technobuild

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Проект с разных точек зрения представили заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Сергей Антонов, директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Дмитрий Толмачев, управляющий директор проектов «КБ Стрелка» Екатерина Кучерявенко.

По словам Дмитрия Толмачева, строительство кампуса позволит решить внутренние задачи, связанные с развитием университета и привлечением иностранных студентов, и внешние, отвечающие на вызовы будущего на региональном и страновом уровнях, связанные с ростом цифровизации экономики, общества, городской среды. Новый кампус УрФУ объединит здания института экономики и управления, института информационных технологий, учебного корпуса и общежития для СУНЦ УрФУ и позволит создать современную образовательную среду на принципах проектного и междисциплинарного обучения.

Заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Сергей Антонов подчеркнул, что строительство кампуса в Новокольцовском в непосредственной близости от Деревни Универсиады позволит последовательно и наиболее эффективно использовать многофункциональные объекты и инфраструктуру, обновить городскую среду по современным стандартам градостроительства, создать новый центр притяжения для студентов, жителей и гостей региона.

Для того, чтобы это произошло, архитекторы и урбанисты «КБ Стрелка» при проектировании кампуса учли мнения студентов, местных жителей и бизнес-сообщества. Это позволило органично объединить функциональность, экологическую повестку, локальную идентичность. «Кампус УрФУ станет комфортным пространством для учебы, отдыха и работы, востребованным у студентов, местных жителей и предпринимателей — именно так сегодня выглядят лучшие университетские кампусы по всему миру», — рассказала управляющий директор проектов «КБ Стрелка» Екатерина Кучерявенко.