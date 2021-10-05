В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ищут подростков-«зацеперов»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды, чтобы найти подростков, которые катаются на трамваях в качестве «зацеперов». Накануне похожая экстремальная забава детей привела к трагедии, под колесами общественного транспорта погибла 13-летняя девочка.

- Чаще «зацеперов» можно встретить на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова. Сотрудники ГИБДД на остановочных комплексах рассказывают им об опасностях такого развлечения, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также проблемой «зацеперов» озадачены и сотрудники «Гортранса», из-за маленьких нарушителей нередко движение вагонов приходится останавливать. Инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют родителям поговорить со своими детьми, чтобы предотвратить подобные трагедии.