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Общество5 октября 2021 15:58

К началу ноября на въезде в Нижний Тагиле появится новая стела

Планируется, что объект появится в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле к 1 ноября достроят стелу на въезде в город. Планируется, что объект появится в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов. Подрядчики уверяют, что если погодные условия останутся благоприятными, стройка будет завершена к концу этого месяца.

- Все бетонные работы уже выполнены, выставлена часть металлоконструкций, приступили к облицовке гранитом бетонного основания. Уже сделано порядка 60% проекта, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Известно, что при строительстве знака использовалось три вида гранита: исетский серый, карельский черный и южно-султаевский коричневый. Общая масса камня составляет 35 тонн. Уже на этой неделе на объект привезут буквы для надписи «Нижний Тагил».