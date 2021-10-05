В Первоуральске на восьмилетнего мальчика упало металлическое ограждение

Инцидент произошел рядом с территорией спортивного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске восьмилетний мальчик строил с друзьями шалаш в то время, когда на него упало металлическое ограждение. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Несовершеннолетний находился рядом с территорией спортивного комплекса, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел 3 октября 2021 года. Прохожий мужчина помог мальчику выбраться из-под ограждения и вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в больницу. Предварительно врачи поставили диагноз «гематома лобной области и спины».

Прокуратура проверит инцидент с травмированием мальчика. Специалисты оценят соблюдение закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет установлено, какой организации принадлежит ограждение и кто отвечает за его обслуживание.

Ранее, в ноябре 2020 года, на крыльце школы в Каменске-Уральском ученику на голову упала сосулька. Девятилетний мальчик заплакал от боли и неожиданности. Одноклассники позвали учителя. Уже в школе стало понятно, что у ребенка на голове рана. Суд обязал школу выплатить мальчику 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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