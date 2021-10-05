На акватории Городского пруда может появиться искусственный остров

Остров будет соединен с берегами пешеходными мостами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделать посреди Городского пруда Екатеринбурга насыпной остров предложили сегодня архитекторы на форуме 100+ Technobuild. Это одна из идей, как можно благоустроить набережную пруда. По задумке, остров разместится на водной глади в районе Ельцин Центра и Двора игровых видов спорта.

- На острове можно было бы сделать интересную детскую площадку в экологическом стиле с водной тематикой, - рассказывает Артем Пискунов, руководитель проектов ландшафтной студии S&P. - Остров можно было бы использовать для городских праздников. Зимой там мог бы появиться ледовый городок.

Напомним, в 2017 году в Екатеринбурге уже планировали создать искусственный остров на акватории Городского пруда. Тогда горожане выступили против этого. Несколько раз они собирались на акцию, на которой, держась за руки и растянувшись цепочкой вдоль берега, пытались символически обнять пруд.

Проект с искусственным островом - один из пяти, которые предложили архитекторы. В течение ноября на сайте администрации Екатеринбурга будет проходить голосование, в ходе которого жители города выберут наиболее понравившийся вариант.