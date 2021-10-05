Между берегами Городского пруда Екатеринбурга предложили построить пешеходный мост

Один из вариантов, того, какой мост может появиться на городском пруду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 октября, в Екатеринбурга начал работу международный форум и выставка 100+ Technobuild, посвященный строительство. В его рамках архитекторы представили несколько концепций развития набережной Городского пруда уральской столицы. Из любопытных предложений - соединить берега пруда пешеходным мостом в районе ДИВС и Ельцин ЦентраО такой идее на форуме, кстати, высказывался первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

- - Помню, как много лет подряд, к нам выходили с инициативой бросить мост через городской пруд. Мое мнение – делать этого нельзя, - сказал Аркадий Чернецкий. - Мы все-таки имеем законченый водный обьект. Если его рассечет мост, будем иметь не хороший пруд, а две лужи.