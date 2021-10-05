Он проведет в СИЗО два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске арестовали обвиняемого в убийстве молодой мамы. Обвинение предъявлено ранее судимому Александру Коркину. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

- Суд избрал Коркину меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - отметили в суде.

По предварительной информации, в конце сентября Коркин пришел к своей знакомой, после чего пара начала распивать спиртное. В ходе пьяного застолья Александр поджег квартиру и сбежал, а мать двоих детей задохнулась. Тело девушки обнаружили спасатели МЧС.

Согласно картотеке суда, Александр был судим за кражу и грабеж по предварительному сговору. Теперь ему грози до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Кировграде рецидивист убил воспитательницу детского сада и ее сыновей-близнецов.