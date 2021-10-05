В парке Маяковского откроют площадку для детей с особенностями здоровья

При строительстве инклюзивной площадки не пострадало ни одно дерево. Фото: парк Маяковского

В Екатеринбурге в парке Маяковского 8 октября откроют детскую инклюзивную площадку. Об этом сообщает сам парк.

- Мы хотим, чтобы она объединила и наших посетителей – детей всех возрастов вне зависимости от их особенностей развития, их родителей, которые с комфортом могут отдохнуть в этой зоне, - заявил исполняющий обязанности директора парка Павел Зубакин.

На новой площадке есть качели «Гнездо» и качалка-балансир, с помощью которой дети смогут лучше ощущать свое тело. Фото: парк Маяковского

Площадь пространства составляет 2 700 квадратных метров. На ней установлено 37 игровых и спортивных конструкций. При ее строительстве не пострадало ни одно дерево. Все элементы вписали в существующий ландшафт.

На этой площадке установлено оборудование, на котором смогут играть и обычные дети, и малыши с физическими и интеллектуальными особенностями. Тут есть качели «Гнездо» и качалка-балансир, с помощью которой дети смогут лучше ощущать свое тело.

Новая детская площадка появится за главной сценой парка Маяковского справа от фонтана. Фото: парк Маяковского

Также в пространстве разместили другие объекты, развивающие координацию и баланс тела. Территория будет бесплатной. Пользоваться ей можно круглый год.

Новая детская площадка появится за главной сценой парка Маяковского справа от фонтана. Ее откроют Coca-Cola в России и фонд «Обнаженные сердца». Также Зубакин сообщил, что в 2022 году в парке реконструируют еще одну детскую площадку слева от центральной аллеи.

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